Toyota investerer ti milliarder dollar i USA

Toyota Motor Corporation presenterte planene under en konferanse i Detroit mandag kveld da de avduket den nyeste Camry-modellen.

– Camry har vært en av grunnene til at vi har investert 22 milliarder dollar i USA de siste 60 årene, og grunnen til at vi vil investere enda ti milliarder dollar her de neste fem årene, sier konsernsjef Akio Toyoda.

Produksjon i USA har seilt opp som tema blant bilprodusenter etter at påtroppende president Donald Trump flere ganger har kritisert selskaper som har valgt å investere i Mexico. Han har også truet disse selskapene med straffetoll. Blant dem han har kritisert for å produsere biler sør for grensen, er Ford, General Motors (GM) og Toyota.

Søndag opplyste Fiat Chrysler at konsernet vil skape 2.000 nye arbeidsplasser i USA. Selskapet planlegger å investere 1 milliard dollar innen 2020. (©NTB)