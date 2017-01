Amnesty: Ofre må omgås overgripere i SAR

Flere år med dødelig vold mellom kristne og muslimer har ytterligere ødelagt et land som allerede var i dyp krise. Fravær av et oppegående rettssystem er så akutt at ofre nå må leve side ved side med sine overgripere, heter det i rapporten som Amnesty International la fram onsdag.

Myndighetenes makt er så svak at hundrevis har rømt i storstilte fengselsflukter, og mangel på ressurser gjør at mange av dem som er anklaget for å stå bak de verste kriminelle handlingene, er på frifot. Bare åtte av 35 fengsler fungerer per i dag, heter det i rapporten.

Amnesty ber verdenssamfunnet stille opp med ressurser for å bygge opp rettsvesenet i SAR og til å etablere en spesialdomstol for å hamle opp med det Amnesty ser på som «straffløshet i stor skala».

– Hundrevis av ofre for voldtekt og andre krigsforbrytelser venter fortsatt på å få sine saker behandlet i rettsapparatet, konstaterer Amnesty-etterforsker Ilaria Allegrozzi. (©NTB)