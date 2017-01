Diplomater drept i selvmordsangrep i Kandahar

Emiratenes ambassadør i Afghanistan, Juma Mohammed Abdullah al-Kaabi, ble såret i angrepet, og det samme ble guvernøren i Kandahar-provinsen, Homayun Azizia og et titall andre.

– Bomber og drap på mennesker som forsøker å hjelpe andre, kan ikke rettferdiggjøres, verken humant, moralsk eller religiøst, heter det i en kunngjøring fra emiratenes statsminister, sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Taliban nekter i en kunngjøring for å ha stått bak bomben og hevder at den var et resultat av «intern, lokal rivalisering».

Taliban tar derimot på seg ansvaret for tirsdagens angrep ved nasjonalforsamlingen i Kabul, der minst 26 mennesker ble drept og 43 såret.

En selvmordsbomber sprengte seg ved inngangen til nasjonalforsamlingen, og en bilbombe ble utløst kort tid etter. (©NTB)