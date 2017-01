Nicaraguas president innsatt for enda en periode

Dette er første gang i Mellom-Amerikas historie at et ektepar deler de to posisjonene. Den 71-år gamle tidligere geriljasoldaten ble tatt i ed i Managua tirsdag med presidentene fra Venezuela, Bolivia og Taiwan til stede. Hans kone og nå visepresident, Rosario Murillo, holdt tale til kvinnene i landet.

– Jeg vil si til Nicaraguas kvinner at vi skal gå videre sammen, og i fremtiden skal vi innta den plassen vi fortjener, sa Murillo. Ortega og Murillo ble valgt i november med 72,5 prosent av stemmene.

Ortega kom til makten da den venstreorienterte sandinistgeriljaen styrtet landets mangeårige diktator Anastasio Somoza Debayle i 1979 og regjerte fram til han tapte valget til høyresiden i 1990.

I 2006 kom sandinistene og Ortega til makten igjen, og i 2011 ble han gjenvalgt for en ny periode med over 62 prosent av stemmene. (©NTB)