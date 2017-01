Obama: – Det er min tur til å takke

Den avtroppende presidenten hadde så vidt begynt på talen i Chicago før publikum kom med taktfaste rop om «fire år til». Det er ikke mulig, lød svaret fra podiet. Mantraet har blitt et slagord blant mange av presidentens tilhørere, som gjerne skulle sett at han ble sittende i Det hvite hus i en periode til. Men grunnloven sier at etter to perioder, åtte år, er det ubønnhørlig slutt.

– Jeg kan ikke det, var svaret på «kravet» om fire år til.

Obama holder sin takketale i hjembyen Chicago, dit han kom som ung mann og begynte med menighetsarbeid og våknet politisk. Til stormende jubel og tonene fra U2s «City of blinding lights» åpnet han med den klassisk frasen «my fellow Americans».

– Det er godt å være hjemme. Michelle og jeg har blitt rørt av alle lykkønskningene vi har fått de siste ukene, og i kveld er det min tur til å takke dere. Våre samtaler med det amerikanske folket over hele landet og i alle lag, er det som har holdt meg inspirert og har holdt meg i gang, sa Obama til ytterligere jubel. Han kom også med kommentarer som viste direkte til både hans eget valgkampslagord og den amerikanske grunnloven.

– Endring skjer bare når vanlige folk blir involvert og engasjert og krever endring. Etter år tror jeg fortsatt på det. Det er det bankende hjertet bak ideen om Amerika. Troen på at vi alle er skapt like, med enkelte ukrenkelige rettigheter – retten til liv, frihet og til å søke lykken, sa den avtroppende presidenten og siterte dermed direkte fra den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776. (©NTB)