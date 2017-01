Trump nekter for utnevnelse av vaksineskeptiker

Kennedy var tirsdag i møte med Trump og sa etterpå at den påtroppende presidenten ba ham lede et utvalg som skal utrede vaksinesikkerhet. Den 62 år gamle sønnen til tidligere justisminister Robert Kennedy sa videre at han hadde sagt ja til oppgaven. Nyheten fikk oppmerksomhet, ettersom Kennedy er kjent for kontroversielle meninger om vaksiner. I likhet med Trump har han uttrykt skepsis og gjentatt påstander om at vaksiner forårsaker autisme. Påstandene er for lengst vitenskapelig tilbakevist, men likevel støttet i enkelte miljøer. Tirsdag kveld kom en kontrabeskjed fra Trumps administrasjon: Kennedy var ikke tilbudt noen lederoppgave, og utvalget skal utrede autisme, ikke vaksinesikkerhet:

– Trump vurderer mulighetene for å sette sammen et utvalg som skal utrede autisme, som påvirker så mange familier, men ingen avgjørelser er tatt på det nåværende tidspunkt.

