Etikksjef kritiserer Trumps forretningsplaner

Shaub, som er direktør ved for Office of Government Ethics (OGE), sier Trumps løsning bryter med tradisjonen for amerikanske presidenter. Den påtroppende presidentens plan er å overlate drift og oppfølging av eiendommer og selskaper til sønnene.

Shaub sier dette utløser en haug med potensielle etiske konflikter mellom Trumps virke som president og det globale forretningsimperiet han har bygget opp. I tillegg bryter det med praksis for USAs presidenter, etablert de siste 40 årene. Shaub ber Trump gjøre som forgjengerne: Selge alle aktiva og sette fortjenesten i et fond, styrt av en uavhengig part, som igjen må være godkjent av OGE.

Etikkavdelingen OGE har ansvaret for å gjennomføre bakgrunnssjekk av nye regjeringsmedlemmer. I 40 år har de gjennomført en etisk evaluering av regjeringsmedlemmer før disse har blitt godkjent av Senatet. (©NTB)