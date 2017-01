Etterretningssjef: – Vi går ikke god for Trump-påstander

I en uttalelse sier han også at han ikke tror det er amerikansk etterretning som har lekket opplysninger om et sammendrag av noen av påstandene i den private etterretningsrapporten.

Sammendraget er laget av amerikansk etterretning, og det ble angivelig gitt både til Trump og president Barack Obama i forrige uke.

Clapper opplyser at han diskuterte saken med Trump onsdag kveld. De var da enige om at de lekkede opplysningene om sammendraget var svært uheldige og ødeleggende for USAs nasjonale sikkerhet.

– Jeg understreket at (...) jeg ikke tror lekkasjene kom fra amerikansk etterretning, sier Clapper.

Den private etterretningsrapporten er utarbeidet av en tidligere britisk etterretningsagent på oppdrag for Trumps politiske motstandere. Her hevdes det blant annet at Russland sitter på videomateriale som kan brukes til å presse Trump. (©NTB)