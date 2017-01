Fiat Chrysler anklages for brudd på miljølover i USA

Ifølge EPA omfattes rundt 104.000 dieselbiler som er solgt i USA.

Fiat Chrysler installerte programvare på bilene uten å informere EPA, heter det fra det amerikanske miljødirektoratet torsdag. Utslippene fra bilene var høyere under vanlig kjøring enn under utslippstester, ifølge EPA.

Direktoratet har imidlertid foreløpig ikke anklaget bilprodusenten for å ha installert programvaren med mål om å lure utslippstester.

Fiat-aksjen på New York børsen har falt over 12 prosent torsdag. I Milano, der aksjen også er notert, ble handelen med aksjen stoppet etter et fall på rundt 16 prosent.

Fiat Chrysler avviser i en uttalelse at de har brutt amerikanske lov. (©NTB)