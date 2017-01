Gutt skutt og drept i Malmö

Politiet fikk melding om skytingen like før klokken 19 torsdag kveld. Skytingen skjedde ved en bussholdeplass i Amiralsgatan i bydelen Rosengård.

Ifølge Aftonbladet ble gutten skutt i hodet. Han ble brakt til sykehus, der han døde klokken 19.27, opplyser politiet til avisen.

Politiet opplyser videre at to personer er tatt inn til avhør, men at disse ikke er mistenkt i saken. (©NTB)