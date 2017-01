Antatt hovedmann bak Kardashian-ran siktet

De seks personene ble siktet fredag, opplyser påtalemyndigheten i Paris.

Totalt ti personer har så langt blitt siktet i saken, fem av dem er anklaget for å ha hatt en direkte rolle i ranet 3. oktober i fjor.

Den 36 år gamle amerikanske kjendisen ble truet med pistol og ranet for smykker til en verdi av 9 millioner euro, tilsvarende 80 millioner norske kroner under et besøk til den franske hovedstaden. Under ranet ble hun bundet på hender og føtter og låst inne på badet av maskerte menn. (©NTB)