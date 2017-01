Hund reddet eier fra å fryse i hjel

Bob hadde gått ut for å hente en vedkubbe nyttårsaften. Han skled og falt, og ble liggende i snøen med nakkeskader.

– Det siste han husker er at han sa til Kelsey at han var lei seg, at han forsøkte så godt han kunne å holde seg i live. Til slutt var han ikke sikker. Han husker at han mistet bevisstheten og at han lå på siden mens han sa at han hadde gjort alt kan kunne, sier Bobs datter Jenny til WPBN.

Det viste seg at Kelsey, en golden retriever, holdt ham varm.

– Hun slikket ham og bjeffet på ham og viftet med labbene mot ham. Jeg kan fortsatt se merker etter labbene på armen, sier Bobs datter.

Kelsey var ved Bobs side i 20 timer før hjelpen kom. Da kom naboen Rick for å låne egg. Bob ble sendt til sykehus, der han ble behandlet av nevrokirurg Chaim Colen, skriver Time. (©NTB)