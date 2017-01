Syria anklager Israel for angrep mot flyplass

– I et desperat forsøk på å støtte terroristorganisasjoner, avfyrte fiendtlige israelske fly klokka 0.25 raketter fra et område over Genesaretsjøen, sier en syrisk sikkerhetskilde til nyhetsbyrået SANA.

– Syrias væpnede styrker vil advare den israelske fienden om ettervirkninger av denne åpenbare aggresjonen og insisterer på å fortsette kampen for å få slutt på terrorismen, sier kilden videre.

Israelske myndigheter har ikke kommentert det angivelige rakettangrepet, som rystet deler av den syriske hovedstaden natt til fredag.

Israelske fly har gjentatte ganger tidligere bombet mål i Syria, men uten å engasjere seg direkte i krigen.

Det israelske forsvaret har verken bekreftet eller avkreftet meldingene om nattens rakettangrep, noe som er vanlig praksis når det dreier seg om meldinger om angivelige israelske angrep utenfor Israels grenser.