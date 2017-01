Flere amerikanere ser på Russland som en trussel

Andelen som ser Russland som en mulig trussel mot USA har økt fra 76 til 82 prosent siden mars 2015. Tallene er hentet fra en fersk undersøkelse fra Reuters/Ipsos. Bekymringen er omtrent like stor blant demokratiske og republikanske velgere.

Undersøkelsen ba de spurte rangere en rekke land etter hvor stor trussel de utgjør mot USA. Der havnet Russland nest øverst, kun mindre skummelt enn Nord-Korea, men potensielt farligere enn Iran, Syria, Kina, Saudi-Arabia, Cuba og Jemen.

Den økte bekymringen kommer etter en valgkamp der påtroppende president Donald Trumps økonomiske bånd til Russland ble et tema, samt etterretningstjenestens opplysninger om at Russland skal ha prøvd å påvirke valget, blant annet med hacking. Trump har også gjentatte ganger rost Russlands president Vladimir Putin og kalt ham en sterk leder som han håper å få et godt forhold til. (©NTB)