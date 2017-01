Ingen løsning på presidentkrise i Gambia

Jammeh aksepterte først valgnederlaget i desember, før han krevde omvalg. Kravet vil ikke bli behandlet av høyesterett på flere måneder, fordi det er for få dommere der nå. Fordi det er et lite land, er Gambia avhengig dommere fra andre land, de fleste fra Nigeria.

I mellomtiden skal opposisjonslederen Barrow etter planen innsettes fredag. Den afrikanske union (AU) har prøvd å få Jammeh til å tre tilbake. Unionen vil ikke anerkjenne ham som Gambias legitime leder etter at mandatet hans løper ut 19. januar. Vestafrikanske ledere fra Nigeria, Liberia og Ghana har vært i Gambia i et siste forsøk på å overtale Jammeh, men erkjenner nå at de ikke har lyktes. Jammeh står på sitt.

AU har advart Jammeh om at det vil få «alvorlige konsekvenser» dersom hans handlinger fører til politisk kaos og til at «uskyldige liv går tapt». De ber Gambias sikkerhetsstyrker om å «vise forsiktighet» i tiden fram mot den planlagte innsettelsen av Barrow.

Usikkerheten i landet har ifølge FN ført til at flere tusen mennesker, de fleste kvinner og barn, har reist til venner og familie i nabolandet Senegal. (©NTB)