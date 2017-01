Tre personer anholdt etter politiaksjoner i Brussel-bydel

Talskvinne Ine Van Wymersch ved påtalemyndigheten i Brussel opplyste at det ble gjennomført fire søk lørdag kveld.

– Aksjonen er avsluttet. Ingenting ble funnet, ingen våpen, ingen eksplosiver, sa Van Wymersch.

Hun ønsket ikke å gi flere detaljer om saken, men opplyser at de tre personene skal avhøres søndag.

Lørdag kveld ble flere gater i bydelen stengt, og et politihelikopter ble observert, ifølge den britiske avisa The Telegraph. Påtalemyndigheten i Brussel opplyste at flere aksjoner ble gjennomført som et ledd i en etterforskning av terrorvirksomhet.

Molenbeek har flere ganger de siste årene fått negativ oppmerksomhet. Blant andre hadde Abdelhamid Abaaoud, mannen som er utpekt som hjernen bak terrorangrepene i Paris 13. november 2015, bodd i Molenbeek. (©NTB)