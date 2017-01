CIA-sjef: – Trumps tvitring er ikke i nasjonens interesse

I et intervju på morgen-talkshowet «Fox News Sunday» sier Brennan at de nasjonale sikkerhetsspørsmålene Trump møter etter at han blir innsatt som president på fredag ikke er «om ham».

Brennan tilføyde at den påtroppende presidenten må forstå at «han kommer til å ha en mulighet til å gjøre noe for vår nasjonale sikkerhet i motsetning til å snakke og å tvitre». Slik spontanitet er ifølge CIA-sjefen, ikke i landets sikkerhetsinteresser.

Trump har valgt kongresspolitiker Mike Pompeo til å lede den føderale etterretningstjenesten. (©NTB)