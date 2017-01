Kina til Trump: Uaktuelt å endre politikk

Etter at Trump vant valget hisset han på seg verdens største økonomi blant annet ved å si at han ikke nødvendigvis ville være bundet av «ett Kina»-politikken. Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre. USA har ikke anerkjent Taiwan som selvstendig, men i ett intervju med Wall Street Journal i helga gjentok Trump at det kan bli aktuelt å endre på dette

– Alt kan reforhandles, sa Trump til avisen.

– «Ett Kina»-politikken, det politiske grunnlaget for forholdet mellom Kina og USA, kan ikke reforhandles, sier talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Lu Kang, lørdag, med klar adresse til Trump.

– USA bør anerkjenne at Taiwan er et svært følsomt saksområde, tilnærme seg Taiwan-relaterte tema med forsiktighet og respektere forpliktelsene alle tidligere amerikanske administrasjoner har gått med på. Det finnes kun ett Kina, og Taiwan er en uavhendelig del av det, skriver utenriksdepartementet i Kina i en pressemelding.

Trump har sagt at han ikke vil overholde USAs fastsatte Taiwan-politikk hvis ikke Kina, i hans øyne, forbedrer handels- og valutapraksis. (©NTB)