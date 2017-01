Skuespillere presiserer at de ikke støtter Trump

Kidman har fått både ros og ris etter at hun et BBC-intervju fredag sa at amerikanere burde stille seg bak påtroppende president Trump:

– Jeg forsøkte å poengtere at jeg tror på demokrati og den amerikanske grunnloven, enkelt og greit, utdyper hun, uten å ville si noe mer om saken.

Hun er ikke den eneste som ikke vil bli assosiert med støtte til Trump.

Broadway stjerne Jennifer Holliday har trukket seg fra konserten som arrangeres dagen før Trump innsettes. Holliday uttalte i et intervju lørdag at hun melder avbud etter å ha blitt kritisert for å stå for samme syn som Trump på homofile. Hun beklager egen mangel på dømmekraft:

– De skeive miljøene har vært en stor del av livet mitt og karrieren min, sier hun. (©NTB)