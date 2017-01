Smykker funnet under gulvet i nazileir

Under utgravinger i den tidligere nazistiske dødsleiren Sobibor i Polen har forskere funnet smykker, som tilhørte et eller flere av de kvinnelige ofrene.

Smykkene, som er funnet av en gruppe forskere fra Polen, Israel og Nederland, har trolig falt ned gjennom et hull i gulvplankene, da det ble tatt av på veien til gasskammeret, opplyser Holocaust-senteret Yad Vashem i Israel.

– Funnstedet var trolig stedet der kvinnene og jentene skulle kle av seg på vei til gasskammeret, og hvor de fikk klippet av håret. Dermed har noen av eiendelene falt av og ned under gulvet, sier forskerne fra det israelske minnesenteret.

Et av funnene er et trekantet smykke på et halskjede, som sannsynligvis har tilhørt en jente fra den tyske byen Frankfurt. På den ene siden av det smykket står ordet «mazel tov», som betyr «gratulerer» på hebraisk. Datoen 2. juli 1929 er gravert inn sammen med ordet «Frankfurt.» På den andre siden er det gravert inn en hebraisk bokstav for Gud, samt tre små David-stjerner.

Ifølge Holocaust-senteret har halskjedet antakeligvis tilhørt en jente ved navn Karoline Cohn. (©NTB)