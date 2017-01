Ti nye drap i brasiliansk fengsel

Grusomhetene føyer seg inn i rekken av flere opprør i brasilianske fengsler den siste tiden, der over 100 innsatte er drept.

Nyhetssiden Folha de São Paulo melder lørdag at slåssingen i Alcacuz fengsel i delstaten Rio Grande do Norte startet mellom kriminelle bander, der fanger tok seg inn i hverandres avdelinger.

Vitner opplyser å ha sett at tre av de innsatte har fått hodet kuttet av.

Politiet har omringet fengselet og blokkert inngangene, men vil ikke ta seg inn der så lenge de innsatte er bevæpnet og ute av cellene sine.

Det har vært hyppigere fengselsopptøyer etter at våpenhvilen mellom landets to største narkotikabander Primeiro Comando da Capital (PCC) og Comando Vermelho (CV) brøt sammen i juli i fjor. Da begynte to av Brasils største gjenger å kjempe om kontrollen i flere fengsler, og lignende fangeopprør oppsto i tre ulike fengsler så sent som i oktober. (©NTB)