Kerry kaller Trumps Merkel-kritikk upassende

– Det er upassende for Trump å blande seg inn i andre lands politikk på en så direkte måte, sier John Kerry i et intervju med CNN.

Det var i et intervju med den britiske avisa Times og tyske Bild at USAs påtroppende president kritiserte Tysklands statsminister Angela Merkel. I intervjuet sier Trump at det var «en katastrofal» tabbe av Merkel å åpne Tyskland for 1 million flyktninger.

I det samme intervjuet betegnet han NATO som «utdatert», noe som har vakt sterke reaksjoner i Europa.

Kerry kan styre sin begeistring for begge uttalelsene og rykker i CNN-intervjuet ut til Merkels forsvar.

– Hun er en av de sterkeste lederne i Europa, sier Kerry. (©NTB)