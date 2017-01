Lodgaard: – Tror Trump vil behandle NATO-land forskjellig

I intervjuer med britiske The Times og den tyske avisa Bild kommer Trump med oppsiktsvekkende uttalelser om NATO.

Forsvarsalliansen er «utdatert», hevder USAs påtroppende president. Han klager over at europeiske medlemmer bruker for lite penger på forsvar, men forsikrer også at NATO er svært viktig for ham.

– Jeg tror Trump kommer til å behandle europeiske NATO-land selektivt, avhengig av hvor mye landene bidrar til forsvarssamarbeidet, sier Lodgaard til NTB.

Amerikanske presidenter har lenge forlangt at europeerne må øke sine forsvarsbudsjetter. I teorien er NATO-landene enige om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar, men bare et fåtall har nådd målet. Norge er blant landene som fortsatt ligger under dette nivået. (©NTB)