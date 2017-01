Pundet stuper etter varsel om en mulig «hard brexit»

Lørdag morgen i Tokyo var 1 pund verdt 1,1986 dollar, det laveste nivået siden oktober 2016, da det en kort periode var nede på 1,1841 dollar, som var et bunnivå på 31 år. Kursen steg igjen senere på morgenen til 1,2044 dollar, men det er fortsatt en nedgang fra fredag ettermiddag.

Fallet kommer etter at Storbritannia varslet om kutt i EU-støtten dersom de ikke kan forbli i det indre markedet og samtidig begrense innvandringen, under løsrivelsen fra unionen. Ifølge medier skal May være forberedt på å akseptere en såkalt «hard brexit», og hun er ventet å holde en tale om planene tirsdag. Talen kan komme til å føre pundet opp og ned som i en berg-og-dalbane, ifølge Jeremy Stretch i Canadian Imperial Bank of Commerce. (©NTB)