30 demokrater vil boikotte innvielsen av Trump

Listen over dem som ikke vil være til stede når Trump tas i ed, ble lenger etter at Trump gjøv løs på borgerrettighetsikonet John Lewis.

En av dem, Steve Cohen fra Tennessee, uttalte at håpet som var forbundet med at Obama ble president, er erstattet av frykt når det nå er Trump som skal tas i ed.

Trump avviser påstandene og sier at demokratene bare er dårlige tapere.

Lewis var en av de første som varslet at han boikotter seremonien fordi han ikke anser Trump for å være legitimt valgt. Trump svarte med å si at Lewis bare prater og ikke har gjort noe for sin valgkrets Atlanta.

Lewis var en nær medarbeider av Martin Luther King og har sittet i Representantenes hus i over 30 år. (©NTB)