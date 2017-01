Britisk opposisjon: May gambler med britenes økonomi

Corbyn tolker tirsdagens tale som en implisitt trussel om at Storbritannia vil innføre en økonomisk modell med lave skatter hvis EU-ledere forsøker å straffe Storbritannia under forhandlingsprosessen. Men dette er samtidig en trussel mot britiske arbeidsplasser, velferdstjenester og levestandard, framholder opposisjonslederen.

– May sier at hun vil forlate EUs felles marked, og samtidig sier hun at hun ønsker tilgang til det. Jeg er ikke sikker på hvordan det vil bli mottatt i Europa. Det ser ut som om hun vil ha både i pose og sekk, sier opposisjonslederen, som er EU-tilhenger, ifølge The Independent.

Andre EU-vennlige politikere sa før talen at Mays utmeldingsplan er «destruktiv».

– Vi har ventet i månedsvis på dette. Nøyaktig på hva? skriver Labour-parlamentarikeren David Lammy på Twitter. Han mener Mays tale mangler substans og er «et fullstendig rot». (©NTB)