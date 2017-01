Grotesk funn i voldsherjet mexicansk stat

Mexico by (NTB-AFP-AP): Mexicansk politi har gjort et uhyggelig funn av seks hoder i plastposer på taket av et kjøretøy og seks hodeløse lik inne i bilen, i den voldsherjede delstaten Guerrero.