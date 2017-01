Høyreekstremt parti blir ikke forbudt i Tyskland

Domstolens president, Andreas Vosskuhle, opplyste tirsdag at partiets raseideologi ikke er tilstrekkelig for å legitimere et forbud.

Ifølge den tyske grunnloven må det kunne bevises at et partis ideologi er aggressivt og at det aktivt motarbeider den tyske grunnloven med vold eller egging til vold for at det skal kunne forbys. Det må også utgjøre en trussel mot demokratiet.

Minst seks av domstolens åtte dommere må støtte et forbud for at det skal kunne vedtas.

Det nasjonaldemokratiske partiet (NPD) anklages for å være et nynazistisk, antisemittisk og rasistisk parti. Det har stått bak en rekke voldelige demonstrasjoner, blant annet ved asylsentre. De siste årene har imidlertid oppslutningen sunket samtidig som høyrepopulistiske partier, som Alternativ für Deutschland, har vunnet fram.

NPD ble stiftet i 1964 og hadde på slutten av 1960-tallet framgang i flere tyske delstatsforsamlinger. I flere år var partiet den dominerende høyreekstreme organisasjonen i Tyskland. (©NTB)