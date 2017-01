May legger fram 12-punktsplan for brexit

May lover at båndene skal kuttes raskt, skriver The Telegraph. Tirsdag taler hun til landets ambassadører og diplomater i Lancaster House i London. Avisen fikk mandag kveld tilgang til utdrag fra talen om løsrivelsen fra unionen.

– Vi kommer ikke til å bruke en modell som andre land allerede bruker. Vi kommer ikke til å forsøke å holde på deler av medlemskapet når vi går ut, kommer hun til å si. May utelukker dermed å knytte forbindelser til EU slik Norge og Sveits har gjort.

Talen kommer til å bli den mest detaljerte om britenes utgangsstrategi etter folkeavstemningen 23. juni i fjor, da britiske velgere sa ja til å trekke Storbritannia ut av EU, skriver britiske medier. May har tidligere sagt at regjeringen vil aktivere artikkel 50 i Lisboa-traktaten, som inneholder prosedyren for utmelding av EU, innen april.

May kommer til å love å forme «et nytt og likestilt fellesskap» med EU. Hun kommer angivelig også til å bekrefte at landet forlater det indre marked og den europeiske tollunion som del av brexit.

May vil si at Storbritannia utenfor EU fortsatt vil være en «stor, global handelsnasjon», som er «respektert rundt om i verden og sterk, selvsikker og forent hjemme», til glede for konservative euroskeptikere, ifølge The Telegraph. (©NTB)