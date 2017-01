May med 12-punktsplan for brexit

May lover at båndene skal kuttes raskt, skriver The Telegraph. Tirsdag taler hun til landets ambassadører og diplomater i Lancaster House i London, og avisen fikk mandag kveld tilgang til utdrag fra talen.

– Vi kommer ikke til å bruke en modell som andre land allerede bruker. Vi kommer ikke til å forsøke å holde på deler av medlemskapet når vi går ut, kommer hun til å si. (©NTB)