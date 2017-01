Nord-Korea: – Obama bør bruke tiden på å pakke

Bakgrunnen for oppfordringen er trolig at USAs regjering i forrige uke førte opp sju personer til på listen over nordkoreanere som rammes av sanksjoner på grunn av alvorlige menneskerettighetsbrudd. Én av dem er søsteren til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un.

Det nordkoreanske nyhetsbyrået skriver også at menneskerettighetssituasjonen i USA er blitt den verste noensinne mens Obama har vært president. (©NTB)