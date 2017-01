Obama advarer mot å skrote Iran-avtalen

– USA må huske at denne avtalen var resultatet av årevis med arbeid og at den er inngått mellom verdens stormakter, ikke bare USA og Iran, sa Obama på ettårsdagen mandag.

Formaningen var etter alt å dømme rettet mot etterfølgeren Donald Trump. Han kalte nylig avtalen en av de verste som noen gang er inngått.

I valgkampen lovet han å «reforhandle» atomavtalen, men dette kravet er ikke blitt gjentatt i det siste. Påtroppende forsvarsminister James Mattis har sagt at USA må holde ord og fortsette å overholde avtalen.

Formålet med den er å begrense Irans atomprogram og forhindre at landet utvikler kjernefysiske våpen. Iranske myndigheter avviser at de har hatt et ønske om å skaffe seg atomvåpen.

Obama mener avtalen er et langt bedre alternativ enn «et ubegrenset iransk atomprogram eller en ny krig i Midtøsten». (©NTB)