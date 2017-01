Ukraina til FN-domstol med terrorsøksmål mot Russland

Ukrainske myndigheter krever blant annet at Russland betaler erstatning for granatangrep mot sivile ukrainere i enkelte byer øst i Ukraina. Landet vil også ha full erstatning for nedskytingen av et malaysisk passasjerfly, MH17, i 2014.

Søksmålet er sendt til Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ), som er FNs juridiske hovedorgan. Den behandler rettslige tvister mellom stater knyttet til folkeretten og andre internasjonale konvensjoner.

Ukraina vil at ICJ erklærer at Russland har ansvar for terrorhandlinger begått av russiskvennlige opprørere i Øst-Ukraina, opplyste domstolen tirsdag.

Ukrainske myndigheter mener at opprørerne har fungert som Russlands «stedfortredere».

I søksmålet blir Russland anklaget for å ha sendt militære styrker til Ukraina, for å ha finansiert terrorhandlinger og for å ha krenket menneskerettighetene til millioner av ukrainske borgere. (©NTB)