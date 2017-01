Beleiret syrisk by avskåret fra nødhjelp

WPF har utsatt leveransene av nødvendige forsyninger, sier WFP-talskvinne Bettina Lüscher under en pressekonferanse i Genève. Den siste leveransen var søndag. IS har de siste dagene lykkes i å blokkere veien til flyplassen og delt det regjeringskontrollerte området i to.

De regimekontrollerte delene av byen har vært beleiret av ekstremistgruppen IS siden 2015, og den eneste måten å få inn hjelp til de 110.000 innbyggerne har vært ved flydropp. Siden april i fjor har WFP, som er en del av FN, levert 177 forsyninger, skriver Reuters.