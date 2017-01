Forfrossent Italia rystet av tre nye skjelv

Et klokketårn fra 1300-tallet i fjellandsbyen Amatrice var blant flere bygg som raste sammen da sentrale deler av Italia nok en gang ble rammet av jordskjelv.

Også i landsbyen Accumoli raste bygninger sammen. Begge stedene var blant de hardest rammede da 299 mennesker mistet livet i et skjelv for et knapt halvår siden.

Denne gangen er det ikke kommet meldinger om tap av menneskeliv.

– Heldigvis ser det ikke ut til å være noen dødsfall, sier statsminister Paolo Gentiloni, som onsdag besøkte Berlin.

Det første skjelvet inntraff klokka 10.25 og ble målt til en styrke på 5,3. I løpet av den neste timen kom to nye skjelv målt til henholdsvis 5,7 og 5,3, ifølge Italias nasjonale institutt for geofysikk og vulkanologi. (©NTB)