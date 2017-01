Haley støtter flytting av USAs ambassade til Jerusalem

Ingen av de drøyt 80 landene som i dag har ambassade i Israel, har lagt denne til Jerusalem. Dette av frykt for at det vil bli sett på som en anerkjennelse av Israels okkupasjon av de palestinske områdene og annektering av Jerusalem.

Trumps trussel om å flytte ambassaden har resultert i protester og advarsler fra flere hold. USAs avtroppende president Barack Obama ba senest onsdag, under sin siste pressekonferanse i Det hvite hus, Trump om å tenke seg nøye om.

– Noe av det vi har forsøkt å kommunisere overfor det kommende teamet, er at de må være forsiktige, dette er eksplosive spørsmål, sa Obama.

44 år gamle Nikki Haley er datter av indiske innvandrere og nå guvernør i South Carolina. Da hun under en høring i Senatet onsdag fikk spørsmål om hun støttet flytting av USAs ambassade til Jerusalem, svarte hun «absolutt». Hun begrunnet dette med at både Israel og republikanerne i Kongressen går inn for flytting. (©NTB)