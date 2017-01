Iraks statsminister ønsker gransking av USAs invasjon

Til journalister sa al-Abadi onsdag at han gjerne ser at det blir gjennomført en grundig gransking av beslutningene som førte til at USA gikk fra «frigjører fra Saddam Husseins terrorregime til okkupant».

Han sier at invasjonen i virkeligheten førte til stor ustabilitet og kaos som fortsatt preger Irak. Al-Abadi mener invasjonen åpnet for at «all verdens terrorgrupper kunne komme inn» i landet, noe irakerne har betalt dyrt for.

Trolig som et skjult budskap til påtroppende president Donald Trump sa han at han håper «irakerne kan kompenseres for tragediene og katastrofene de har måttet gjennomleve».

Trump har mange ganger uttalt seg sterkt kritisk til beslutningen om å invadere Irak. (©NTB)