Obama ber Trump trå varsomt i Midtøsten

Obama forsvarte beslutningen om ikke å legge ned veto da FNs sikkerhetsråd før jul slo fast at de israelske bosetningene i okkuperte palestinske områder er ulovlige og krevde at all byggeaktivitet straks må stanse.

– Det var viktig for oss å sende et signal, en vekker om at tiden er i ferd med å renne ut for en tostatsløsning, sa Obama.

– Håpet er at det kan føre til ny debatt, både blant israelere og palestinere, og en mer sober vurdering av hva alternativene til en tostatsløsning er, sa Obama.

Han snakket videre om den sterke høyredreiningen i Israel og hvordan den har bidratt til å svekke palestinernes president Mahmoud Abbas forsøk på å bygge en levedyktig palestinsk stat.

– En tostatsløsning er den eneste måten Israel kan forbli en jødisk og demokratisk stat på. Dersom vi ikke får en tostatsløsning, så vil Israel ende opp som en stat med millioner av annenrangs borgere som lever under okkupasjon. Dette har jeg også sagt direkte til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, sa Obama. (©NTB)