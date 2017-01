Samsung-topp i høring bak lukkede dører

Seoul (NTB-AP): Samsung-toppen Lee Jae-yong avhøres onsdag bak lukkede dører av en dommer i Sør-Korea. Påtalemyndigheten mener han må pågripes for bestikkelser, underslag og for å ha løyet under ed.