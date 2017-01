Tre alvorlig såret i skyting på skole i Mexico

En talsmann for myndighetene i Monterrey opplyste først at de tre var døde, men opplysningen ble senere endret til at de var såret. Tilstanden beskrives som livstruende for alle tre.

Tragedien skjedde tirsdag på en privat, amerikansk videregående skole i Monterrey, som ligger nord i Mexico.

– En mindreårig gutt trakk våpen og skjøt mot en lærer og en medelev. Deretter siktet han på flere andre elever før han rettet våpenet mot seg selv og trakk av, sier en polititalsmann.

Motivet for skytingen er ikke kjent. (©NTB)