Trump avlegger eden med Lincolns bibel

Komiteen som har ansvaret for innsettelsesseremonien, opplyser at Trump skal tas i ed av USAs høyesterettsjustitiarius John Roberts og at det vil bli brukt to bibler i seremonien.

Den ene er en bibel som Trump fikk av sin mor da han var ferdig med barneskolen i 1955 og som har navnet hans preget på omslaget.

Den andre er bibelen som Abraham Lincoln brukte da han ble tatt i ed for første gang i 1861.

I sin tale den gang oppfordret Lincoln nasjonen, som da sto på randen av borgerkrig, til å lytte til «de gode sider» av seg selv. På fredag er det Trump som skal ta over styringen av et land som riktignok ikke er delt av krig, men som likevel er dypt splittet.

Trump ble valgt i november etter en lang og bitter valgkamp preget av mange hatske utfall av både rasistisk og etnisk karakter. (©NTB)