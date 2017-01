Brasiliansk høyesterettsdommer i flystyrt

– Venner, dessverre var min far om bord i flyet som styrtet. Be om et mirakel, skriver Zavasckis sønn på Facebook torsdag.

Ifølge redningsmannskaper omkom tre av de fire personene som var om bord flyet. Flyet styrtet i havet i nærheten av Rio de Janeiro torsdag.

Zavascki har spilt en nøkkelrolle i etterforskningen av korrupsjonsskandalen knyttet til det statlige oljeselskapet Petrobras. Over 200 personer er så langt siktet i saken. (©NTB)