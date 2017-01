Dataspill endte med tvungen omsorg

I dommen fra forvaltningsretten fremgår det at guttens skolegang ikke har fungert på flere år, og at det meste av hans sosiale kontakt foregår på internett, skriver Corren. Hans døgnrytme er uregelmessig, og det var mangler innen kost og mosjon.

Det er blitt gjennomført flere tiltak for tenåringen, men uten resultat. Domstolen anser at guttens helse og utvikling har tatt skade, og at det er risiko for ytterligere skade om situasjonen hans ikke forandres.

Gutten og hans omsorgspersoner motsetter seg tvungen omsorg. (©NTB)