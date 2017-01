Erna Solberg håper på større rolle for FN

Statsministeren forteller til NTB at noe av det hun har ønsket å formidle til den nye FN-sjefen, er at verden trenger et FN som fungerer og er beslutningsdyktig. Det gjelder spesielt i arbeidet med kriser og konflikter.

– Akkurat nå har FN en for liten rolle på konfliktområdet, rett og slett fordi stormakter og regionale interesser blokkerer for FNs beslutningsorganer, sier hun.

For små land som Norge er det ekstra viktig med sterke flernasjonale organisasjoner og et godt internasjonalt regelverk, mener hun.

– Utfordringen i dag er at vi har en veldig globalisert økonomi og globalisert bevegelse av mennesker, men vi har ikke gode nok globaliserte beslutningsorganer. Vi trenger bedre beslutningsorganer hvis vi skal håndtere de utfordringene vi ser, og som jeg tror folk bekymrer seg over, for eksempel når det gjelder migrasjon, sier Solberg.

Guterres sa tidligere torsdag at han «føler presset» fra verdenssamfunnet. (©NTB)