IS har mistet en tredel av områdene sine på to år

Mer enn halvparten av arealene ble tatt fra IS i fjor, ifølge analysebyrået IHS Markit sin konfliktovervåking:

– IS har aldri tidligere mistet grepet om så store områder som i 2016, inkludert nøkkelområder som var sentrale for gjennomføringen av deres plan for opprettelsen av en egen stat, sier Columb Strack i IHS Markit.

Rapporten ble lagt fram torsdag og viser at områdene til IS krympet fra 90.800 til 78.000 kvadratkilometer i 2015 og videre ned til 60.400 i løpet av 2016. Områdene som nå kontrolleres av ekstremistgruppen er på størrelse med Buskerud og Oppland fylker, mens arealet de har tapt er litt større enn Hedmark.

Irakiske styrker kjemper for tiden for å drive IS ut av byen Mosul, og Strack sier analytikerne regner med at de vil ha klart det før halve 2017 er omme. Ifølge analytikerne vil det bli mye mer utfordrende å gjenerobre IS' hovedsete Raqqa, nord i Syria.

– IS vil neppe gi seg der uten å kjempe hardt først. Det vil trolig kreve en massiv intervensjon med hovedaktørene involvert, USA, Tyrkia, Russland og den iranskstøttede regjeringsstyrken til Syria, hvis IS skal drives ut i løpet av 2017. (©NTB)