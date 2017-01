Militær talsmann: – Senegalesiske styrker har rykket inn i Gambia

– Vi har gått inn i Gambia, skriver talsmann Abdou Ndiaye i en tekstmelding til Reuters torsdag kveld.

Årsaken er at Yahya Jammeh, som har vært Gambias president i over 20 år, nekter å gi fra seg fra seg makten. Mandatet til Jammeh gikk ut ved midnatt natt til torsdag, og Senegal og flere andre vestafrikanske land har varslet at de ikke godtar at Jammeh nekter å gå av.

Jammeh tapte i valget mot Adama Barrow, som torsdag ble tatt i ed som Gambias president på Gambias ambassade i Senegal. Meldingen om at senegalesiske styrker har rykket inn i Gambia, kom rundt to timer etter at Barrow ble tatt i ed.

Meldingen kom også kort tid etter at FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok en resolusjon som uttrykker «full støtte» til Barrow. Sikkerhetsrådet ber i resolusjonen også om at Jammeh gi fra seg makten. Resolusjonen autoriserer imidlertid ikke bruk av militærmakt. (©NTB)