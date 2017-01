Obama i en siste telefonsamtale med Merkel

Det var president Obamas siste telefonsamtale med en utenlandsk statsleder, idet han forbereder seg på å gå av, opplyser Det hvite hus.

– Presidenten og statsministeren er enige om at det er viktig å sikre et nært samarbeid og et transatlantisk bånd – for å verne om verdiene som har ført til store framskritt i landene våre og verden rundt, sier Obamas talsmann Josh Earnest.

Obama takket Merkel for hennes stødige lederskap og sa at det var fint at hans siste telefonsamtale var med en tysk leder. (©NTB)