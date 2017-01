USA: – Over 80 IS-krigere drept i angrep i Libya

– De er helt sikkert folk som aktivt planlegger operasjoner i Europa, og de kan også være knyttet til angrep som allerede har skjedd i Europa, sier forsvarsminister Ashton Carter om de drepte IS-krigerne.

Angrepet skjedde sent onsdag og rammet flere leirer om lag 45 kilometer sørvest for kystbyen Sirte, ifølge en anonym tjenestemann. Han opplyser videre at det var B-2-bombefly som gjennomførte angrepet «med hjelp» fra væpnede droner.

IS-krigerne ble rett før angrepet sett med våpen og annet stridsutstyr, og «sto i formasjon», ifølge kilden.

– De utgjorde en sikkerhetstrussel mot Libya, regionen og amerikanske nasjonale interesser, sier Pentagon-talsmann Peter Cook i en uttalelse.

Den anonyme tjenestemannen opplyser at luftangrepene ble godkjent av USAs president Barack Obama og ble gjort «i samarbeid» med den FN-støttede regjeringen i Libya. (©NTB)