Stoltenberg gratulerer Trump

– NATO er den mest suksessrike alliansen i historien, og dens styrke er en like stor fordel for USA som den er for Europa. Jeg ser fram til å samarbeide tett med president Trump for å styrke alliansen vår, og for å sikre at vi fortsetter å svare på nye utfordringer, deriblant terrorisme, gjennom en mer rettferdig byrdefordeling mellom de allierte, sier Stoltenberg.

Han legger til at han ser fram til å ønske Trump velkommen til neste toppmøte i NATO, som skal holdes i Brussel senere i år. (©NTB)