Usikkert om Corbyn tvinger parlamentsmedlemmene til å støtte brexit

– Vi vil ikke blokkere artikkel 50. Det betyr at alle parlamentsmedlemmer i Labour blir bedt om å stemme i den retningen,» sa Corbyn torsdag. Ifølge The Telegraph er det usikkert om det betyr at parlamentsmedlemmene vil bli tvunget til å støtte regjeringens brexitpolitikk.

Uttalelsen fra lederen kom etter at et ledende medlem i opposisjonens skyggeregjering meldte at han vurderte å ikke støtte artikkel 50. Artikkel 50 i Lisboatraktaten er en prosedyre som statsminister Theresa May vil aktivere for landets utmelding av EU.

Kilder nær Labour-lederen sier imidlertid at Corbyn ikke vil tvinge noen til å støtte regjeringen, og at han ikke har bestemt seg for hva partiet vil gjøre.

– Ingen forstår hva posisjonen vår er, til og med Labours parlamentsmedlemmer forstår ikke hva posisjonen vår er. For å være helt ærlig så har vi ingen posisjon, sier et parlamentsmedlem til avisen. (©NTB)